Steri: “La Lazio sembra una società dilettantistica, partecipo sempre alle proteste”

L’ex giocatore della Lazio Primavera e protagonista di alcuni programmi televisivi, Gianmarco Steri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei, parlando della sua carriera e del momento che sta vivendo il popolo biancoceleste.

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L’intervista di Gianmarco Steri sulla sua carriera alla Lazio

Steri sulla sua fede laziale

“Il mio tifo per la Lazio proviene dalla mia famiglia, anche se in questo momento storico sono disamorato da tante situazioni che vengono da lontano”.

Steri sulla protesta

“Sono 10-15 anni che questa è la situazione e da ex calciatore della Lazio Primavera qualcosa ho vissuto e non mi è piaciuto. Sono anni che, per colpa di questa società, l’amore mi sta tornando indietro. Sono contento che i tifosi della Lazio siano schierati in un certo modo, è giusto così. Ho partecipato alle iniziative della tifoseria organizzata, sono stato sempre molto attivo. Non serve prendere fenomeni per far sognare una tifoseria, ora c’è una grande distanza davvero”.

Steri sulla sua carriera

“Io ho iniziato a giocare molto piccola al Tor Tre Teste, a 10-11 anni mi ha preso la Roma. Ricordo che andavo al campo con il portachiave della Lazio sulla borsa giallorossa. Essendo laziale c’erano molte prese in giro, ma di laziali in quella squadra ce ne erano molti. Anche il figlio di Luca Marchegiani. Poi, ho fatto calcisticamente una scelta sbagliata. Ho chiesto lo svincolo alla Roma per giocare nella Lazio. Ho fatto un bellissimo primo anno, poi ho avuto un po’ di problemi, anche fisici. Mi sono operato al crociato ed il recupero è stato faticoso. Sono stato con Bollini ed Inzaghi nella Primavera. Non avevo la percezione che Inzaghi potesse diventare quello che come tecnico è diventato. Rispetto a Bollini era più comunicativo, ma a livello calcistico c’ha insegnato meno. Era più gestore da prima squadra”.

Steri sulla società

“Venendo dalla Roma ho percepito tante differenze. Comunicative, di organizzazione, investimenti, di gestione, anche di infortuni. La percezione nella Lazio era di stare di più in una società dilettantistica”.

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