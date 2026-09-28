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Classifica stipendi: comanda Zaccagni, Frattesi lo insegue

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4 ore ago

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Stipendi lazio 2026 2027

Capology.com ha stilato la classifica degli stipendi in casa Lazio: al primo posto c’è Zaccagni e al secondo Frattesi. Di seguito l’elenco completo della rosa biancoceleste.

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Tutti gli stipendi della Lazio

  • Mattia ZACCAGNI – 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2029
  • Davide FRATTESI – 5,19 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027
  • Nuno TAVARES – 4,44 milioni di € lordi (2,4 netti) fino al 2029
  • Andrea PINAMONTI – 3,89 milioni di € lordi (2,1 netti) fino al 2031
  • Adam MARUSIC – 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
  • Nicolò ROVELLA – 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
  • Alfonso PEDRAZA – 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2029
  • Diogo LEITE – 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
  • Manuel LAZZARI – 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2027
  • Danilho DOEHKI – 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2029
  • Kenneth TAYLOR – 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2030
  • Albert GUDMUNDSSON – 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2027
  • Danilo CATALDI – 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027
  • Josip SUTALO – 2,5 milioni di € lordi (1,35 netti) fino al 2027
  • Fisayo DELE-BASHIRU – 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028
  • Luca PELLEGRINI – 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2027
  • Tijjani NOSLIN – 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2029
  • Mohamed FARES – 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2027
  • Gustav ISAKSEN – 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028
  • Reda BELAHYANE – 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2029
  • Matteo CANCELLIERI – 1,48 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027
  • Christos MANDAS – 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2029
  • Oliver PROVSTGAARD – 930mila € lordi (500mila netti) fino al 2029
  • Adrian PRZYBOREK – 560mila € lordi (300mila netti) fino al 2030
  • Edoardo MOTTA – 280mila € lordi (150mila netti) fino al 2030
  • Federico SERRA – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2027
  • Davide RENZETTI – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2027
  • Alessio FURLANETTO – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2028
  • Romano FLORIANI MUSSOLINI – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2028
  • Filipe BORDON – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2028
  • Bruno GALASSI – 150mila € lordi (80mila netti) fino al 2029
  • Valerio FORCOMENI – 150mila € lordi (80mila netti) fino al 2030

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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