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Classifica stipendi: comanda Zaccagni, Frattesi lo insegue
Capology.com ha stilato la classifica degli stipendi in casa Lazio: al primo posto c’è Zaccagni e al secondo Frattesi. Di seguito l’elenco completo della rosa biancoceleste.
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Tutti gli stipendi della Lazio
- Mattia ZACCAGNI – 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2029
- Davide FRATTESI – 5,19 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027
- Nuno TAVARES – 4,44 milioni di € lordi (2,4 netti) fino al 2029
- Andrea PINAMONTI – 3,89 milioni di € lordi (2,1 netti) fino al 2031
- Adam MARUSIC – 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
- Nicolò ROVELLA – 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
- Alfonso PEDRAZA – 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2029
- Diogo LEITE – 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
- Manuel LAZZARI – 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2027
- Danilho DOEHKI – 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2029
- Kenneth TAYLOR – 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2030
- Albert GUDMUNDSSON – 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2027
- Danilo CATALDI – 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027
- Josip SUTALO – 2,5 milioni di € lordi (1,35 netti) fino al 2027
- Fisayo DELE-BASHIRU – 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028
- Luca PELLEGRINI – 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2027
- Tijjani NOSLIN – 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2029
- Mohamed FARES – 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2027
- Gustav ISAKSEN – 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028
- Reda BELAHYANE – 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2029
- Matteo CANCELLIERI – 1,48 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027
- Christos MANDAS – 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2029
- Oliver PROVSTGAARD – 930mila € lordi (500mila netti) fino al 2029
- Adrian PRZYBOREK – 560mila € lordi (300mila netti) fino al 2030
- Edoardo MOTTA – 280mila € lordi (150mila netti) fino al 2030
- Federico SERRA – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2027
- Davide RENZETTI – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2027
- Alessio FURLANETTO – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2028
- Romano FLORIANI MUSSOLINI – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2028
- Filipe BORDON – 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2028
- Bruno GALASSI – 150mila € lordi (80mila netti) fino al 2029
- Valerio FORCOMENI – 150mila € lordi (80mila netti) fino al 2030
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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