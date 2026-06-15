CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio, non solo Dominguez: piace anche un trequartista della Dinamo Zagabria
Nuovo nome per quanto riguarda il calciomercato biancoceleste: secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, oltre al difensore Sergi Dominguez, la Lazio sarebbe interessata anche a Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria.
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Chi è il Stojkovic e la sua valutazione
Classe 2003, Luka Stojkovic è un trequartista che milita nella Dinamo Zagabria, lo stesso club che ha tra le sue fila il difensore Sergi Dominguez, altro obiettivo di mercato biancoceleste. La valutazione del suo cartellino da parte del club croato si aggira tra gli 8 ed i 10 milioni di euro e nell’ultima stagione si è messo in mostra con 13 reti e 12 assist. Gioca in 4-2-3-1 e potrebbe fare proprio al caso di Gattuso che per la sua Lazio ha in mente questo modulo oltre al 4-3-3.
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