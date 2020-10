Tempo di lettura: < 1 minuto

PAOLO BARELLI FEDERNUOTO – Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, è intervenuto sulla decisione del Governo di fermare le attività di palestre e piscine con alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole

Le parole di Barelli

“La chiusura di piscine e palestre è ingiusta. Non potevano restare aperte fino alle 18 come bar e ristoranti? Il Governo sottovaluta la rete dello sport di base. Hanno pensato ai banchi con le rotelle e non alla didattica a distanza e ora penalizzano l’unico settore che ha speso di tasca sua per mettersi in sicurezza”.

