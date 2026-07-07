Storace: “Io ho salvato la Lazio, non Lotito”

Francesco Storace, presidente della Regione Lazio tra il 2000 e il 2005, ospite in un’intervista del podcast Sette Vite, condotto dalla giornalista Hoara Borselli, ha raccontato un retroscena dell’acquisto della Lazio da parte di Claudio Lotito, svelando l’importanza del suo decisivo. Ecco le sue parole.

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Le parole di Storace nell’intervista sull’acquisto della Lazio da parte di Lotito

“Non voglio più parlare della Lazio perché altrimenti mi attaccano. Ho aiutato Lotito a diventare presidente? Io avevo una Giunta regionale, metà romanista e metà laziale. La parte laziale era preoccupata perché in quegli anni (2003-2004) Cragnotti stava portando al fallimento la società. Allora mi vennero a dire che ci sarebbe stata la disponibilità di Lotito a comprare la società. Lui aveva dalla precedente amministrazione Badaloni una marea di crediti mai riscossi. Allora andò e chiese di certificarli, e se non lo avessi fatto sarebbe stato un reato, al limite con l’estorsione. Il resto se l’è vista lui, con il governo e con la banca di Roma, e questa croce me la devo portare presso io. In realtà io salvai la Lazio, non Lotito. Io scherzando ai laziali ho sempre detto che mica lo potevo dare alla Roma”.

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