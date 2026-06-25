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CALCIOMERCATO LAZIO

Lazio, un classe 2008 nel mirino per la Primavera: ecco di chi si tratta

Published

2 ore ago

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Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani Lazionews.eu

Possibile nuovo innesto da parte della Lazio per quanto riguarda la propria Primavera, si tratta di Matteo Stornelli in forza alla Boreale.

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Chi è Matteo Stornelli, il possibile nuovo innesto per la Primavera biancoceleste

A riportare la notizia è La Gazzetta Regionale Matteo Stornelli, mezzala classe 2008 della Boreale potrebbe presto trasferirsi alla Lazio ed essere aggregato alla Primavera biancoceleste. La trattativa sarebbe a buon punto con le parti vicine alla chiusura.

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