LAZIO GENOA STRAKOSHA – Negli ultimi anni e soprattutto nell’ultimo periodo Thomas Strakosha è stato spesso criticato a seguito di alcune sue prestazioni ritenute non all’altezza. Il portiere però non si è mai lasciato distrarre e continua a lavorare per i suoi obiettivi.

Strakosha, 100 in A e terzo clean sheet in stagione

Grazie alla più volte ribadita fiducia della società, il portiere albanese ha continuato a lavorare duro e nella gara di ieri con il Genoa ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in A. Un risultato reso ancor più piacevole dal non aver subito gol ed aver mantenuto la porta inviolata per la terza volta in stagione. Solo Handanovic (4) ha fatto meglio di lui in questo avvio di campionato. La Lazio, inoltre, grazie anche alle parate di Strakosha, è la seconda miglior difesa in Italia con appena 4 gol subiti (solo l’Inter ha fatto meglio con 2).