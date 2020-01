Tempo di lettura: < 1 minuto

STRAKOSHA LAZIO NAPOLI – Questa sera la Lazio ha sconfitto per 1-0 il Napoli, grazie alla rete di Immobile. Queste le parole di Strakosha rilasciate a fine partita, ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste e in zona mista.

”Meritavamo la vittoria”

“Meritavamo la vittoria anche se nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica. Stiamo tutti vivendo un bel momento, il pubblico ci trascina. Ora dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a sognare. Meglio non renderci conto di quello che stiamo facendo, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare partita per partita. Obiettivo? È la Champions”

“Dispiace per Ospina”

“Dispiace molto ma lui è un grandissimo portiere, è molto bravo con i piedi e quando è così ti prendi qualche rischio in più per aiutare la squadra.