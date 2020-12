Tempo di lettura: < 1 minuto

STRAKOSHA REINA LAZIO – In estate Simone Inzaghi aveva detto che il titolare era Strakosha, ma con l’arrivo di Pepe Reina le cose sono cambiate in casa Lazio. E’ cominciata la sfida tra lo spagnolo e l’albanese. Il numero 1 spera di rigiocare subito, ma probabilmente il nuovo arrivato avrà altro spazio in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Strakosha o Reina?

Come riporta il Corriere dello Sport, era da cinque anni che in casa Lazio non si avevano due portieri affidabili. Dai tempi in cui Strakosha prese il posto a Marchetti, e prima ancora a Berisha. Ora Inzaghi può contare su due titolari. Le gerarchie sembrano essere cambiate vista l’affidabilità di Reina. Inzaghi ha dato a Strakosha il tempo necessario per tornare in forma dopo il Coronavirus. E’ tornato con l’Udinese subendo tre gol e forse ha dimostrato di non essere ancora in condizione ottimale. Contro il Borussia Dortmund dovrebbe esserci nuovamente lui tra i pali, come all’andata, ma la sfida tra l’albanese e lo spagnolo è appena iniziata.

