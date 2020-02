Tempo di lettura: < 1 minuto

STRAMACCIONI LAZIO – L’ex allenatore di Roma, Inter ed Udinese Andrea Stramaccioni ha parlato della Lazio e della lotta scudetto. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Stramaccioni sulla Lazio

Alla Lazio vanno fatti i complimenti, tutti gli appassionati del calcio dovrebbero fargliene. Io sono dell’altra sponda, ma il lavoro di Inzaghi è evidente: la forza del gruppo è il segreto. I biancocelesti hanno sofferto tantissimo in alcune gare, ma sono sempre rimasti attaccati al risultato. Forse per la prima volta l’uscita dall’Europa League ha dato alla Lazio un vantaggio: si è concentrata sul campionato. Così può lavorare in settimana con calma e dosare le energie, un fattore importante visto che non ha tantissimi giocatori”.

