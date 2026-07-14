CALCIOMERCATO LAZIO
Parma su Strefezza, ma si inserisce anche la Lazio: ecco le ultime
Il calciomercato della Lazio è ancora in fieri, con i primi due colpi Pedraza e Doekhi andati a segno; nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato da TMW, per la corsa a Gabriel Strefezza si sarebbero inseriti anche i biancocelesti.
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Calciomercato: Strefezza piace alla Lazio, tutti gli aggiornamenti sulla possibile trattativa
Il Parma starebbe facendo di tutto per riportare Gabriel Strefezza al Tardini, dopo il trasferimento dello scorso anno in Grecia all’Olympiakos. Il Ds dei ducali Cherubini ha detto che “stanno trattando” ma che la trattativa non è affatto semplice, soprattutto perché la società del Pireo ha dalla sua il contratto che vincola il calciatore fino al 2029.
In tal senso, sempre secondo quanto raccolto da TMW, per il classe ’97 si sarebbero inseriti anche Cagliari e Lazio. Mentre dal Brasile risuonano sirene direttamente da Gremio e Corinthians, che vorrebbero riportarlo in patria. Ma tutto lascia credere che per definire il futuro del 29enne servirà ancora tempo.
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