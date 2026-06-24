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“Lotito libera la Lazio” anche al concerto di Max Pezzali: ecco il VIDEO

Published

2 ore ago

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Striscione contro Lotito concerto Max Pezzali

Dalle immagini di Nesta e Mihajlovic, allo striscione “Lotito libera la Lazio“; ormai nei concerti di Max Pezzali una quota di lazialità sembra essere d’obbligo. Anche nel suo ultimo concerto a Roma, allo Stadio Olimpico, dal prato è spuntato un telone indirizzato al presidente Lotito.

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Concerto Max Pezzali: ecco lo striscione “Lotito libera la Lazio”

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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