NOTIZIE
“Lotito libera la Lazio” anche al concerto di Max Pezzali: ecco il VIDEO
Dalle immagini di Nesta e Mihajlovic, allo striscione “Lotito libera la Lazio“; ormai nei concerti di Max Pezzali una quota di lazialità sembra essere d’obbligo. Anche nel suo ultimo concerto a Roma, allo Stadio Olimpico, dal prato è spuntato un telone indirizzato al presidente Lotito.
Leggi anche: Rambaudi: “Clausola del 12° posto? Umiliante, la società non crede in Gattuso”
Concerto Max Pezzali: ecco lo striscione “Lotito libera la Lazio”
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Mandas, il Bournemouth lo rivorrebbe in prestito: la Lazio lo cede solo a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Il Napoli vuole chiudere per Gila: Rafa Marin possibile contropartita
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Lazio, che guaio: anche per tesserare lo svincolato Pedraza serve una cessione