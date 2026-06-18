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“La nostra passione non è il tuo business”: ennesimo striscione contro Lotito
Un altro, l’ennesimo striscione esposto dai tifosi della Lazio contro il presidente Lotito; questa volta il testo recita “La nostra passione non è il tuo business: Lotito vattene“. Segno evidente di una frattura che non si riesce a ricomporre.
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Un altro striscione dei tifosi contro il presidente Lotito
“La nostra passione non è il tuo business: Lotito vattene”, è il testo dell’ennesimo striscione esposto dai tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito. L’ultimo telone è stato posto su uno dei ponti di Via Isacco Newton, ben visibile a tutte le macchine che transitano per quel tratto di strada.
Redazione Lazionews.eu
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