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“La nostra passione non è il tuo business”: ennesimo striscione contro Lotito

Published

43 minuti ago

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Claudio Lotito

Un altro, l’ennesimo striscione esposto dai tifosi della Lazio contro il presidente Lotito; questa volta il testo recita “La nostra passione non è il tuo business: Lotito vattene“. Segno evidente di una frattura che non si riesce a ricomporre.

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Un altro striscione dei tifosi contro il presidente Lotito

“La nostra passione non è il tuo business: Lotito vattene”, è il testo dell’ennesimo striscione esposto dai tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito. L’ultimo telone è stato posto su uno dei ponti di Via Isacco Newton, ben visibile a tutte le macchine che transitano per quel tratto di strada.

Redazione Lazionews.eu

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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