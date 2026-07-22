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“Il Re è nudo, 22 anni di tirannia”: ecco il nuovo striscione contro Lotito
Un nuovo striscione dei tifosi della Lazio, esposto alle porte del centro sportivo di Formello, ha avuto come obiettivo ancora una volta il presidente Claudio Lotito. Ecco cosa recitava e la foto riportata.
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Nuovo striscione a Formello contro il presidente Lotito
“22 ANNI DI TIRANNIA, IL RE È NUDO! VENDI E VATTENE”, si legge. Di seguito l’immagine dello striscione.
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