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“Il Re è nudo, 22 anni di tirannia”: ecco il nuovo striscione contro Lotito

Published

1 ora ago

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Striscione contro Lotito tifosi Lazio Formello

Un nuovo striscione dei tifosi della Lazio, esposto alle porte del centro sportivo di Formello, ha avuto come obiettivo ancora una volta il presidente Claudio Lotito. Ecco cosa recitava e la foto riportata.

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Nuovo striscione a Formello contro il presidente Lotito

“22 ANNI DI TIRANNIA, IL RE È NUDO! VENDI E VATTENE”, si legge. Di seguito l’immagine dello striscione.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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