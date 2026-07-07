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I tifosi della Roma “votano” Lotito: lo sfottò impazza sul web (FOTO)

Published

3 ore ago

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Striscioni Lotito tifosi Roma

A Roma c’è ancora chi sostiene Claudio Lotito, tuttavia non sono i tifosi della Lazio ma bensì quelli della società giallorossa che, attraverso alcuni striscioni, hanno voluto manifestare, per così dire, la loro vicinanza nei confronti del numero uno biancoceleste.

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Gli striscioni dei tifosi della Roma in favore di Lotito

Quella tra i laziali e Claudio Lotito ormai è una battaglia dentro e fuori dal campo, pur di andare verso la separazione i tifosi biancoceleste hanno da poco dichiarato che smetteranno anche di votare il partito di appartenenza del senatore. Tutto pur di continuare a manifestare il loro dissenso circa una gestione giudicata ormai fallimentare. Chi ha preso la palla al balzo sono i stati però i tifosi della Roma che, in città, hanno fatto girare alcuni striscioni con su scritto: “Resisti te li diamo noi i voti”. Chiara stoccata nei confronti dei rivali di sempre.

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