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Stroppa: “Basic? Non ha recuperato, speriamo di averlo per la Lazio”

Published

1 ora ago

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Toma Basic con la maglia della Lazio Lazionews.eu

II tecnico del Venezia Giovanni Stroppa nel giorno di vigilia della delicata sfida interna contro la Fiorentina di Vanoli, si è soffermato in conferenza stampa sugli infortunati in rosa tra i quali figura anche l’ex Lazio Toma Basic.

Leggi Anche: Ass. Onorato: “Sul Flaminio dobbiamo aspettare, ma assicuro che lavoriamo tutti i giorni”

Le parole di Stroppa su Basic

“Infortunati? Basic non ha ancora recuperato, speriamo torni con la Lazio. Franjic è stato operato, Bella-Kotchap ha avuto un problema muscolare, il resto lo vedrete sui convocati”.

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