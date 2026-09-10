Stroppa: “Basic? Non ha recuperato, speriamo di averlo per la Lazio”

II tecnico del Venezia Giovanni Stroppa nel giorno di vigilia della delicata sfida interna contro la Fiorentina di Vanoli, si è soffermato in conferenza stampa sugli infortunati in rosa tra i quali figura anche l’ex Lazio Toma Basic.

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Le parole di Stroppa su Basic

“Infortunati? Basic non ha ancora recuperato, speriamo torni con la Lazio. Franjic è stato operato, Bella-Kotchap ha avuto un problema muscolare, il resto lo vedrete sui convocati”.

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