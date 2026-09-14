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Stroppa, vincere o morire: il tecnico del Venezia cerca un risultato scaccia-esonero

Published

32 minuti ago

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Lazio foto di squadra

La panchina di Giovanni Stroppa starebbe già traballando; il tecnico del Venezia è a rischio esonero dato il pessimo inizio di campionato, con zero punti in classifica dopo quattro giornate e una linea statistica che recita quattro gol fatti e undici subiti.

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Stroppa, allenatore del Venezia, rischia l’esonero in caso di sconfitta contro la Lazio

Come racconta La Nuova Venezia, vicina alle vicende della squadra veneta, per il mister diventa fondamentale la prossima gara interna contro la Lazio. Un altro passo falso in campionato potrebbe portare la dirigenza a esonerarlo e affidarsi a un nuovo allenatore. Al Penzo, quindi, Stroppa si gioca tutto contro Gattuso, nonostante abbia firmato un contratto fino al 2028, con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Atalanta 6 4
11 Lecce 6 4
12 Napoli 6 4
13 Udinese 4 3
14 Torino 3 3
15 Fiorentina 3 4
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