CALCIOMERCATO LAZIO
Sulejmani può debuttare nel calcio vero: il Cosenza sulle tracce del baby bomber
Flavio Sulejmani, attaccante ventenne della Lazio Primavera che si è dimostrato un vero e proprio rapace d’area, nella scorsa stagione, e ha rinnovato con la Lazio fino al 2029, potrebbe fare il suo debutto nel calcio degli adulti: il Cosenza, in Serie C, ha richiesto il prestito fino a fine stagione.
Leggi anche: “Lazio Women pronta al debutto: la designazione arbitrale della prima gara“
Sulejmani dalla Lazio Primavera al Cosenza: richiesto il prestito
Dopo una stagione da 13 reti e 5 assist con la Primavera biancoceleste, l’attaccante albanese ha voglia di mettersi alla prova nel calcio dei professionisti. Il club calabrese ha richiesto il prestito secco del ragazzo, che sembra interessato a mettersi alla prova con una formazione che punterà alla promozione in cadetteria.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO8 ore ago
Romagnoli Al Sadd, arrivano rassicurazioni: l’eterna attesa continua
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Ritorno di fiamma per Dominguez? Gli ultimi giorni di mercato possono cambiare tutto
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi ancora ai box, niente Bologna per lui: le ultime