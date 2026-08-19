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Sulejmani può debuttare nel calcio vero: il Cosenza sulle tracce del baby bomber

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16 minuti ago

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Flavio Sulejmani, attaccante ventenne della Lazio Primavera che si è dimostrato un vero e proprio rapace d’area, nella scorsa stagione, e ha rinnovato con la Lazio fino al 2029, potrebbe fare il suo debutto nel calcio degli adulti: il Cosenza, in Serie C, ha richiesto il prestito fino a fine stagione.

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Sulejmani dalla Lazio Primavera al Cosenza: richiesto il prestito

Dopo una stagione da 13 reti e 5 assist con la Primavera biancoceleste, l’attaccante albanese ha voglia di mettersi alla prova nel calcio dei professionisti. Il club calabrese ha richiesto il prestito secco del ragazzo, che sembra interessato a mettersi alla prova con una formazione che punterà alla promozione in cadetteria.

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