Tutti pazzi per Summerville: i bookmakers vedono anche una remota ipotesi…Lazio: le quote

Crysencio Summerville si è recentemente messo in mostra ai Mondiali con la nazionale olandese tanto da diventare l’oggetto del desiderio di calciomercato di molti club incluse le big italiane: per i bookmakers è improbabile vederlo in Serie A ma nelle quote figura anche la Lazio.

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Le quote sul futuro di Summerville, spunta anche la Lazio

Il futuro di Crysencio Summerville è un rebus difficile da sciogliere ad oggi. Altamente improbabile la sua permanenza al West Ham dopo la retrocessione in Championship degli hammers e gli ottimi colpi mostrati ai Mondiali con l’Olanda. Dall’Inghilterra fanno sapere che chi è più avvantaggiato sono i club di Premier League mentre in Italia resiste l’ipotesi Roma. Tuttavia tra le possibili destinazioni viene infilata nel calderone anche la Lazio con una quota monstre.

La favorita ad aggiudicarsi l’esterno d’attacco sembrerebbe il Manchester United quotato 2.00, seguono Tottenham a 5.00 e Roma a 7.50. L’Arsenal a 8.00 mentre Liverpool ed Atletico Madrid sono entrambe a 10.00. In coda e molto distaccate le altre italiane come Napoli, Milan o Inter, tutte a quota 25.00 con la Juventus penultima a 35.00 e la Lazio come detto fanalino di coda addirittura a 75.00.

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