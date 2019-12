Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERCOPPA FRANCESCO ACERBI – Sulle qualità in campo di Francesco Acerbi possiamo soffermarci ogni domenica, comunque dopo ogni partita giocata, ma sulle qualità umane sono gli episodi come quello di oggi in Arabia che fanno capire quanto sia grande il nostro leone. Per il numero 33 biancoceleste visita al “King Fahad National Center for Cancer” per fare visita ai piccoli degenti.