Supercoppa Italiana Inter Lazio, ecco tutti i dettagli sulla finale

Ora è ufficiale: sarà Inter-Lazio la sfida che assegnerà la Supercoppa Italiana 2026/27; la Lega Serie A ha comunicato sede, data e orario della finale: ecco tutti i dettagli.

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Tutti i dettagli sulla finale di Supercoppa fra Inter e Lazio

Come riportato dal comunicato ufficiale della Lega Serie A: “La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Italiana 2026/2027, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, trentanovesima edizione del trofeo, si disputa a Milano, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, il giorno martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21.00 tra le Società:

– FC Internazionale Milano: Società Campione d’Italia Serie A Enilive 2025/2026

– SS Lazio: Società Finalista Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 (essendo la Società vincitrice della Coppa Italia corrispondente a quella vincitrice il Campionato)”.

Sostituzioni e regolamento

La competizione prevede una gara unica. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora l’equilibrio dovesse persistere, saranno i calci di rigore a decretare la squadra vincitrice.

Ogni formazione potrà effettuare cinque sostituzioni, utilizzando al massimo tre interruzioni, con una quarta possibilità nei supplementari. In caso di tempi supplementari sarà inoltre consentita una sesta sostituzione.

Le squadre potranno inserire nella lista di gara un massimo di 26 calciatori, mentre la partita vedrà l’impiego di Goal Line Technology, VAR e SAOT.

Alla squadra vincitrice verrà assegnata la riproduzione in argento del trofeo EA SPORTS FC Supercup, oltre a 40 medaglie d’oro destinate a calciatori e staff. Alla finalista andranno invece 40 medaglie d’argento.

Si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la seguente casistica al fine di fugare ogni eventuale dubbio:

– Un calciatore/tecnico in diffida e ammonito nella giornata di Campionato precedente la Supercoppa, sconterà la squalifica nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa;

– un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente la gara di Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di Campionato successiva/e alla suddetta gara;

– un calciatore/tecnico in diffida prima della gara di Supercoppa, che venga ammonito in occasione della suddetta gara, sconterà la squalifica nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa;

– un calciatore/tecnico espulso in occasione della gara di Supercoppa, sconterà la squalifica nella/e gara/e di Campionato successiva/e alla stessa.

Programmazione televisiva

La gara sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset.

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