SUPERCOPPA JUVENTUS LAZIO – La Lega Serie A ha annunciato gli spostamenti di due partite della 17esima giornata di campionato: Lazio-Hellas Verona, rinviata all’8 gennaio 2020, e Sampdoria-Juventus, che sarà anticipata al 18 dicembre. Il tutto per permettere alle due squadre di giocare la Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lega annuncerà la seguente data della partita che assegna il trofeo: ovvero domenica 22 dicembre. Si giocherà a Ryad, la capitale dell’Arabia Saudita, alle ore 19.45 (le 17.45 italiane) al King Saud University Stadium. La grande novità è che, per la prima volta, all’interno dell’impianto non ci saranno limitazioni di genere: alla partita potranno prendere parte così anche le donne. La Lazio potrà così partire in anticipo per cominciare ad abituarsi al caldo saudita.

Supercoppa Juventus Lazio, gli incassi dei club

Sempre come riportato da Tuttosport, gli organizzatori arabi verseranno 7,5 milioni di euro per la Supercoppa. Più del doppio dell’accordo fatto con la Cina in passato. Di questa cifra, il 90% andrà a Juventus e Lazio, in parti uguali, il restante 10% alla Lega.