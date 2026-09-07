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Sutalo in nazionale: c’è la convocazione della Croazia

Published

3 ore ago

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Sutalo convocazione nazionale croazia

Conferma in nazionale per Josip Sutalo, il nuovo difensore della Lazio ha ricevuto la convocazione e durante la prossima sosta farà parte della rosa della Croazia che debutterà in Nations League.

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Croazia, arriva la convocazione in nazionale per Sutalo

Con l’ex difensore dell’Ajax la Lazio torna ad avere un punto fermo appartenente ad una delle nazionali più prestigiose d’Europa e in parte anche del mondo. Sutalo ha giocato tutte e quattro le partite della Croazia agli ultimi Mondiali, fino ai trentaduesimi persi contro il Portogallo, e ora è pronto a ripartire dalla Nations League. Da capire se il CT Bilic lo schiererà contro Repubblica Ceca e Spagna oppure se preferirà non rischiarlo vista la situazione non ancora ottimale.

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