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Sutalo: “Ricorderò la mia prima partita con questa maglia”
Josip Sutalo ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio. Nella gara contro il Milan, pareggiata per 2-2, il croato ha debuttato in biancoceleste, sostituendo Doekhi al centro della difesa per fare coppia con Provstgaard. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcuni scatti della partita e raccontato le sue emozioni per la prima presenza in Serie A.
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L’esordio di Sutalo è stato un momento speciale per il croato
“La mia prima partita con questa maglia. Un momento che ricorderò. Ora continuiamo a lavorare e a spingere insieme. Forza Lazio!”.
Ha scritto, non senza entusiasmo, come si può leggere tra le righe, il croato sul suo profilo social.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|G
|1
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|4
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|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
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|9
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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