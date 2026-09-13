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Sutalo: “Ricorderò la mia prima partita con questa maglia”

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1 ora ago

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Josip Sutalo

Josip Sutalo ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio. Nella gara contro il Milan, pareggiata per 2-2, il croato ha debuttato in biancoceleste, sostituendo Doekhi al centro della difesa per fare coppia con Provstgaard. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcuni scatti della partita e raccontato le sue emozioni per la prima presenza in Serie A.

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L’esordio di Sutalo è stato un momento speciale per il croato

 “La mia prima partita con questa maglia. Un momento che ricorderò. Ora continuiamo a lavorare e a spingere insieme. Forza Lazio!”.

Ha scritto, non senza entusiasmo, come si può leggere tra le righe, il croato sul suo profilo social.

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4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 3
9 Atalanta 6 4
10 Lecce 6 4
11 Sassuolo 4 3
12 Udinese 4 3
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Bologna 1 3
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