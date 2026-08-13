CALCIOMERCATO LAZIO
Tentazione Sutalo per la difesa: il croato entra nei radar della Lazio
La coperta resta corta in difesa per la Lazio, e per questa ragione si stanno sondando nuovi profilo per arricchire l’organico: Josip Sutalo, classe 2000 croato in forze all’Ajax.
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Lazio su Sutalo: le ultime novità
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe condotto un sondaggio esplorativo per verificare le possibilità di portare Josip Sutalo nella Capitale. Il difensore, il cui contratto scade tra meno di due anni, è in uscita dallAjax e potrebbe dunque partire per 12-13 milioni di euro. Su di lui si registrano gli interessi delle squadre arabe, per ora respinti, e del Benfica, che trova il gradimento del croato classe 2002.
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