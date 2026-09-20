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Lazio, Sutalo e Mandas celebrano la vittoria contro il Venezia

Published

1 ora ago

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Sutalo e Mandas

Josip Sutalo e Christos Mandas hanno celebrato sui social la vittoria di ieri sera, della Lazio contro il Venezia nella quinta giornata di Serie A, che permette ai biancocelesti di rimanere in vetta insieme a Roma ed Inter.

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Sutalo e Mandas festeggiano la vittoria contro il Venezia

La vittoria ottenuta al Penzo contro il Venezia ha permesso ai biancocelesti di proseguire il proprio ottimo avvio di stagione, con diversi protagonisti che hanno celebrato il successo anche sui social. Tra questi c’è Josip Sutalo, arrivato all’esordio contro il Milan e confermato titolare anche nella trasferta di Venezia. A prendersi la scena al Penzo è stato però soprattutto Christos Mandas, autore di una prestazione da MVP. Il portiere biancoceleste è stato decisivo con la parata sul rigore calciato da Yeboah, ma non solo: per tutta la partita si è fatto trovare pronto sulle iniziative offensive degli avversari, contribuendo in maniera determinante alla vittoria.

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7 Frosinone 7 4
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