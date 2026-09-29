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Che serata per Sutalo: affronta i campioni del mondo
La serata di oggi, 29 settembre, non è particolarmente ricca di appuntamenti per i biancocelesti impegnati in Nations League: tra i laziali convocati dalle proprie nazionali scenderà in campo soltanto Sutalo, in Spagna Croazia.
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Stasera, in Nations League, la Croazia di Sutalo sfida la Spagna
Nella giornata di oggi, nonostante i numerosi biancocelesti impegnati in Nazionale, potremo assistere soltanto alla prova di Josip Sutalo, il quale dovrà affrontare la temibile Spagna campione del mondo.
In contemporanea, alle 20:45, giocherà anche l’Islanda di Albert Gudmundsson, contro il Lussemburgo, ma il trequartista non ci sarà, a causa della lussazione alla spalla subita pochi giorni fa, quando ha sfidato l’Estonia.
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