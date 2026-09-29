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Che serata per Sutalo: affronta i campioni del mondo

Published

2 ore ago

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Sutalo Nations League Spagna Croazia

La serata di oggi, 29 settembre, non è particolarmente ricca di appuntamenti per i biancocelesti impegnati in Nations League: tra i laziali convocati dalle proprie nazionali scenderà in campo soltanto Sutalo, in Spagna Croazia.

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Stasera, in Nations League, la Croazia di Sutalo sfida la Spagna

Nella giornata di oggi, nonostante i numerosi biancocelesti impegnati in Nazionale, potremo assistere soltanto alla prova di Josip Sutalo, il quale dovrà affrontare la temibile Spagna campione del mondo.

In contemporanea, alle 20:45, giocherà anche l’Islanda di Albert Gudmundsson, contro il Lussemburgo, ma il trequartista non ci sarà, a causa della lussazione alla spalla subita pochi giorni fa, quando ha sfidato l’Estonia. 

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