Sutalo: “Non vedo l’ora di affrontare con Gattuso le prossime sfide” (VIDEO)

Le prime parole da giocatore della Lazio di Josip Sutalo ai microfoni del club capitolino: dal trasferimento nella Capitale al Mondiale, fino al paragone fra i due tecnici Farioli e Gattuso.

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Le prime parole del nuovo difensore della Lazio Josip Sutalo.

“Sono davvero orgoglioso di far parte di questo club. La Lazio è una grande società con una storia importante. Tutti mi hanno accolto benissimo. Le persone sono state fantastiche e mi hanno aiutato in questi primi giorni”.

Sutalo sull’arrivo in Serie A.

“Il salto di qualità nella mia carriera consiste nel passaggio ad un campionato più aggressivo, più impegnativo sia dal punto di vista tattica che fisico. Sicuramente questo mi aiuterà a crescere come difensore centrale e a migliorare alcuni aspetti del mio gioco. In passato seguivo molto Sergio Ramos, ma non c’è un giocatore in particolare al quale mi ispiro”.

Sutalo sul Mondiale.

“Il Mondiale è la competizione più importante, che ti regala una sensazione speciale. Affronti le squadre più forti e puoi sicuramente imparare molto. Capisci quanto contano i dettagli a certi livelli e impari ancora di più anche grazie al fatto di avere in squadra giocatori che militano in grandi club”.

Sutalo su Taylor.

“Bello giocare di nuovo con Taylor, un calciatore e una persona fantastica. Mi ha aiutato tanto in questi giorni”.

Sutalo su Farioli e su Gattuso.

“A quanto pare era destino incontrare allenatori italiani. Con Farioli ho vissuto una grande stagione all’Ajax. Gattuso? Questo è il primo incontro con lui, non vedo l’ora di affrontare insieme a lui le prossime sfide”.

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