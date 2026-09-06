CALCIOMERCATO LAZIO
Fino a quando si possono tesserare gli svincolati? Facciamo chiarezza
Diogo Leite, appena atterrato a Roma, rappresenta il terzo calciatore tesserato dalla Lazio a parametro zero in questa sessione di mercato dopo Doekhi e Pedraza: stanno circolando tantissimi altri nomi svincolati monitorati dal club biancoceleste, ecco fino a quando possono essere messi sotto contratto.
LEGGI ANCHE: Runjaic: “La Lazio qui per i tre punti, hanno un terzino straordinario”
Lazio ancora attenta sugli svincolati: ecco il termine entro il quale poterli tesserare.
Il colpo Diogo Leite a parametro zero potrebbe non essere l’ultimo della Lazio fra i calciatori svincolati. Si seguono con attenzione Marcelo Brozovic, Bennacer e Mauro Icardi. Tutte e tre appaiono piste complicate, ma il club biancoceleste li sta valutando attentamente.
La FIGC ha stabilito che le società di Serie A e di Serie B per la stagione 2026/2027 possano tesserare calciatori svincolati fino al 31 marzo 2027. Questo vuol dire che potenzialmente la Lazio avrebbe a disposizione ancora parecchio tempo, ma è chiaro che i profili attenzionati sono molto appetibili e potrebbero nel frattempo trovare un’altra collocazione. La dirigenza capitolina deve quindi decidere il prima possibile i proprio programmi.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Ufficiale: Alessio Romagnoli ceduto a titolo definitivo all’Al Sadd
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Diogo Leite appena atterrato a Roma, subito visite mediche per il portoghese
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Luca Pellegrini verso la Turchia? Ultimo giorno per la possibile partenza