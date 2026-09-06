Fino a quando si possono tesserare gli svincolati? Facciamo chiarezza

Diogo Leite, appena atterrato a Roma, rappresenta il terzo calciatore tesserato dalla Lazio a parametro zero in questa sessione di mercato dopo Doekhi e Pedraza: stanno circolando tantissimi altri nomi svincolati monitorati dal club biancoceleste, ecco fino a quando possono essere messi sotto contratto.

LEGGI ANCHE: Runjaic: “La Lazio qui per i tre punti, hanno un terzino straordinario”

Lazio ancora attenta sugli svincolati: ecco il termine entro il quale poterli tesserare.

Il colpo Diogo Leite a parametro zero potrebbe non essere l’ultimo della Lazio fra i calciatori svincolati. Si seguono con attenzione Marcelo Brozovic, Bennacer e Mauro Icardi. Tutte e tre appaiono piste complicate, ma il club biancoceleste li sta valutando attentamente.

La FIGC ha stabilito che le società di Serie A e di Serie B per la stagione 2026/2027 possano tesserare calciatori svincolati fino al 31 marzo 2027. Questo vuol dire che potenzialmente la Lazio avrebbe a disposizione ancora parecchio tempo, ma è chiaro che i profili attenzionati sono molto appetibili e potrebbero nel frattempo trovare un’altra collocazione. La dirigenza capitolina deve quindi decidere il prima possibile i proprio programmi.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP