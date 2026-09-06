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CALCIOMERCATO LAZIO

Fino a quando si possono tesserare gli svincolati? Facciamo chiarezza

Published

3 ore ago

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Mauro Icardi

Diogo Leite, appena atterrato a Roma, rappresenta il terzo calciatore tesserato dalla Lazio a parametro zero in questa sessione di mercato dopo Doekhi e Pedraza: stanno circolando tantissimi altri nomi svincolati monitorati dal club biancoceleste, ecco fino a quando possono essere messi sotto contratto.

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Lazio ancora attenta sugli svincolati: ecco il termine entro il quale poterli tesserare.

Il colpo Diogo Leite a parametro zero potrebbe non essere l’ultimo della Lazio fra i calciatori svincolati. Si seguono con attenzione Marcelo Brozovic, Bennacer e Mauro Icardi. Tutte e tre appaiono piste complicate, ma il club biancoceleste li sta valutando attentamente.

La FIGC ha stabilito che le società di Serie A e di Serie B per la stagione 2026/2027 possano tesserare calciatori svincolati fino al 31 marzo 2027. Questo vuol dire che potenzialmente la Lazio avrebbe a disposizione ancora parecchio tempo, ma è chiaro che i profili attenzionati sono molto appetibili e potrebbero nel frattempo trovare un’altra collocazione. La dirigenza capitolina deve quindi decidere il prima possibile i proprio programmi.

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1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 Como 7 3
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
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