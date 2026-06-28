Svincolati, i giocatori persi a zero più preziosi di sempre in Serie A: quasi 100 mln persi dalla Lazio

Il noto portale di statistiche sul calcio Transfermarkt.it riporta un focus sui giocatori più preziosi che negli ultimi anni sono stati svincolati dai club di Serie A e il rispettivo valore che avevano quando sono diventati parametri zero: tanta Lazio in classifica.

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I parametri zero più preziosi di sempre liberati dai club di Serie A

Al comando di questa speciale classifica troviamo il numero uno della Nazionale Italiana, Gianluigi Donnarumma che quando si svincolò dal Milan per approdare al PSG aveva una valutazione pari a 60 milioni di euro. Completano il podio Skriniar, stessa destinazione ma svincolato dall’Inter quando valeva 50 milioni di euro e Kessiè, all’epoca accasatosi a costo zero al Barcellona dopo aver lasciato il Milan con la valutazione di 45 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo il primo addio pesante a zero della Lazio, ovvero De Vrij che si accasò all’Inter quando valeva 40 milioni di euro. Ritroviamo la Lazio anche in dodicesima posizione con Daichi Kamada che si trasferì al Crystal Palace quando valeva 17 milioni di euro così come in quattordicesima posizione con Luis Felipe (Betis, valutazione di 16 milioni) ed in quindicesima con Pandev che andò all’Inter (valutazione anche qui di 16 milioni). Alla tredicesima posizione invece l’unico passaggio alla Lazio a parametro zero di questa classifica, Romagnoli che arrivò dopo lo svincolo dal Milan quando il suo cartellino valeva 16 milioni di euro.

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