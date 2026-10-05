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Mancini chiude il turno con un successo: il tabellino di Italia Turchia
L’Italia ha chiuso questa fase di Nations League sconfiggendo la Turchia, a Bologna, per 3 a 1; la nazionale allenata da Roberto Mancini è stata padrona del campo e si è mostrata in crescita, come si evince leggendo il tabellino. I 7 punti in classifica consentono agli azzurri l’accesso alla fase finale e ai quarti della competizione.
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Il tabellino di Italia Turchia 3 a 1
- Italia-Turchia 3-1
Marcatori: 26′ Scamacca (I), 61′ Simsir (T), 65′ Calafiori (I), 88′ Pio Esposito (I)
ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo (55′ Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (55′ Calafiori); Barella (70′ Tonali), Romano, Doumbia; Vergara (83′ Frattesi), Scamacca (55′ Pio Esposito), Maldini.
- A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Cambiaghi, Fagioli, Inacio, Scalvini, S. Esposito.
- Commissario tecnico: Mancini.
TURCHIA (5-4-1) – Cakir; Celik, Elmali, Kabak, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Yuksek (78′ Akturkoglu), Ozcan, Kahveci (70′ Elmaz); Simsir (70′ Fakili).
- A disposizione: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Demir Tiknaz, Gul, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.
- Commissario tecnico: Montella.
Arbitro:
- Marciniak (POL)
- Ammoniti: Scamacca (I), Ruggeri (I), Celik (T), Bardacki (T)
- Espulsi: Nessuno
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