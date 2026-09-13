Tacchinardi sulla Lazio: “Gattuso sta dando tanto. Primo tempo col Milan poteva fare 3-4 gol”

Alessio Tacchinardi nel corso della trasmissione odierna di Sportmediaset ha elogiato la prestazione offerta dalla Lazio di Gennaro Gattuso ieri sera contro il Milan all’Olimpico.

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Le parole di Tacchinardi sulla Lazio

“Non dico che abbiamo criticato il Milan per la prima parte, ma bisogna fare anche i complimenti alla Lazio, che ha giocato con un’intensità, un ritmo, un’idea, una voglia di dominare la partita molto importante; perché la Lazio nel primo tempo può fare tre o quattro gol. Poi normale che sia crollata un po’. Mi entusiasma la Lazio, mi entusiasma lo spirito che sta mettendo Rino.

Abbiamo commentato la Coppa Italia, lo shock col Mantova; ha ripreso in mano la squadra, ha messo innesti importanti come Frattesi che è un giocatore comunque di livello assoluto. La Lazio può essere una squadra molto fastidiosa e Rino sta dando tanto, soprattutto a livello di mentalità e di passione.”

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