NOTIZIE
Tacchinardi sulla Lazio: “Gattuso sta dando tanto. Primo tempo col Milan poteva fare 3-4 gol”
Alessio Tacchinardi nel corso della trasmissione odierna di Sportmediaset ha elogiato la prestazione offerta dalla Lazio di Gennaro Gattuso ieri sera contro il Milan all’Olimpico.
Leggi Anche: Cucchi polemico: “L’unica squadra a giocare sempre in trasferta è prima in classifica”
Le parole di Tacchinardi sulla Lazio
“Non dico che abbiamo criticato il Milan per la prima parte, ma bisogna fare anche i complimenti alla Lazio, che ha giocato con un’intensità, un ritmo, un’idea, una voglia di dominare la partita molto importante; perché la Lazio nel primo tempo può fare tre o quattro gol. Poi normale che sia crollata un po’. Mi entusiasma la Lazio, mi entusiasma lo spirito che sta mettendo Rino.
Abbiamo commentato la Coppa Italia, lo shock col Mantova; ha ripreso in mano la squadra, ha messo innesti importanti come Frattesi che è un giocatore comunque di livello assoluto. La Lazio può essere una squadra molto fastidiosa e Rino sta dando tanto, soprattutto a livello di mentalità e di passione.”
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|10
|4
|2
|Roma
|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
|4
|Cagliari
|9
|4
|5
|Milan
|8
|4
|6
|Como
|7
|3
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|3
|9
|Atalanta
|6
|4
|10
|Sassuolo
|4
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Bologna
|1
|3
|17
|Parma
|1
|3
|18
|Monza
|1
|3
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Icardi si offre alla Lazio, Gattuso è indeciso: ecco il retroscena
-
INFORTUNATI3 ore ago
Infortunio Dele-Bashiru, il nigeriano punta la trasferta di Venezia
-
NOTIZIE5 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
BIGLIETTI LAZIO1 giorno ago
Biglietti Lazio Milan: oltre 10.000 tifosi rossoneri all’Olimpico!