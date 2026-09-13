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Tacchinardi sulla Lazio: “Gattuso sta dando tanto. Primo tempo col Milan poteva fare 3-4 gol”

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48 minuti ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Alessio Tacchinardi nel corso della trasmissione odierna di Sportmediaset ha elogiato la prestazione offerta dalla Lazio di Gennaro Gattuso ieri sera contro il Milan all’Olimpico.

Leggi Anche: Cucchi polemico: “L’unica squadra a giocare sempre in trasferta è prima in classifica”

Le parole di Tacchinardi sulla Lazio

“Non dico che abbiamo criticato il Milan per la prima parte, ma bisogna fare anche i complimenti alla Lazio, che ha giocato con un’intensità, un ritmo, un’idea, una voglia di dominare la partita molto importante; perché la Lazio nel primo tempo può fare tre o quattro gol. Poi normale che sia crollata un po’. Mi entusiasma la Lazio, mi entusiasma lo spirito che sta mettendo Rino.

Abbiamo commentato la Coppa Italia, lo shock col Mantova; ha ripreso in mano la squadra, ha messo innesti importanti come Frattesi che è un giocatore comunque di livello assoluto. La Lazio può essere una squadra molto fastidiosa e Rino sta dando tanto, soprattutto a livello di mentalità e di passione.”

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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 3
9 Atalanta 6 4
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11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
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