LAZIO LOTITO STIPENDI – L’emergenza Coronavirus ha fermato il calcio e adesso, i club di Serie A, si stanno muovendo per fronteggiare quello che potrebbe essere il danno economico derivante da una ipotetica non ripresa del campionato. La Juventus ha già fatto la parte, decidendo di non pagare gli stipendi di marzo, aprili, maggio e giugno. Dal canto suo la Lazio vuole aspettare una decisione definitiva da parte della Lega Calcio.

Lazio e taglio stipendi, Lotito in attesa

Claudio Lotito prende tempo e, come riportato dal Corriere dello Sport, vuole attendere un accordo tra Lega e Associazione Italiana Calciatori, tra cui oggi è prevista una riunione, prima di prendere una decisione. L’intenzione del presidente della Lazio sarebbe quella di non tagliare gli stipendi dei suoi calciatori e, soprattutto, quella di riprendere il campionato anche in estate; almeno per salvaguardare gli introiti dei diritti televisivi. Le casse dei biancocelesti sono in regola, ma con l’annullamento del campionato la perdita dei diritti tv sarebbe di circa 30 milioni di euro che andrebbe poi a gravare sulla prossima stagione.

