Tajani: “Lotito contestato dai tifosi? Non è un problema di Forza Italia”

La contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito è arrivata in parlamento, al punto che persino il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha voluto rilasciare una breve intervista, durante la presentazione del tesseramento relativo al partito, dove ha parlato di quella che è la protesta dei laziali verso il patron biancoceleste.

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Le parole di Tajani nell’intervista sulla contestazione dei laziali contro Lotito.

“Non è un problema che riguarda il partito, è al di fuori del dibattito politico e non preoccupa. Ci sono tanti motivi per votare Forza Italia, non perché c’è un parlamentare o un altro. Non preoccupa, ci sono tante altre realtà. Io non sono tifoso della Lazio, mi preoccupo dei problemi della Juventus. Sono contento che c’è il Frosinone in Serie A, che è la mia seconda squadra. Andrò a vedere Frosinone-Juventus il 23 agosto”.

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