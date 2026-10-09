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Palmeri attacca: “Se la Lazio non avesse snobbato la Conference, Pedro avrebbe vinto tutto”

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1 ora ago

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Tancredi Palmeri ritiro Pedro frecciata Lazio

Tancredi Palmeri, commentando l’addio al calcio di Pedro, ha lanciato su X una frecciata per nulla velata alla Lazio, quando i biancocelesti parteciparono alla Conference League: ecco cosa ha scritto.

Leggi anche: Gudmundsson, è allarme: l’islanede potrebbe rientrare dopo la prossima sosta

La frecciata di Tancredi Palmeri alla Lazio su Pedro

Pedro in pensione. La sua grandezza è data dal fatto che se solo la Lazio non avesse sottovalutato la partita di Conference League di un paio di anni fa, sarebbe diventato il primo nella storia del calcio a vincere qualsiasi tipo di trofeo. Record ancora detenuto unicamente da Mauro Ramos del Brasile 1958″.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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