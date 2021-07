TANTI AUGURI A PAOLO DI CANIO! LA BANDIERA DELLA LAZIO COMPIE OGGI 53 ANNI

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI CANIO LAZIO – Tanti auguri a Paolo Di Canio, che oggi spegne 53 candeline! L’ex attaccante italiano ha giocato in diverse squadre, ma della Lazio è diventato una bandiera. La sua prima esperienza in maglia biancoceleste fu dal 1987 al 1990. Dopo 14 anni di carriera di tutto rispetto in cui ha vestito, tra le altre, le maglie di Juventus e West Ham, ha sentito il richiamo della sua città e del suo popolo, tornando a portare l’aquila sul petto nel 2004 e chiudendo la carriera nel calcio che conta proprio con i capitolini nel 2006. Indimenticabile per i tifosi laziali il fantastico gol al derby del 6 gennaio 2005, dopo il quale festeggiò sotto la Sud come sedici anni prima.