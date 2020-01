Tempo di lettura: < 1 minuto

AUGURI DELIO ROSSI 60 ANNI – Una Coppa Italia storica con tanto di bagno nella Fontana del Gianicolo dopo la vittoria nel derby, l’ultima partecipazione della Lazio alla Champions League. E’ questo e molto altro per la Lazio e i laziali Delio Rossi. 4 anni in biancoceleste ed oggi, proprio in un giorno di derby, l’ex mister della Lazio compie 60anni. La redazione di Lazionews.eu gli fa i più sentiti auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.