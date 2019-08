ALESSANDRO MURGIA – Tanti auguri ad Alessandro Murgia, che in questa calda giornata d’agosto spegne 23 candeline. L’ex biancoceleste, cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha segnato uno dei gol più importanti per la storia del club capitolino e per la sua carriera, il definitivo 2-3 in Supercoppa Italiana contro la Juventus di quasi 2 anni fa. Quel giorno ha segnato il gol decisivo sotto la Curva Nord, davanti ai suoi (ormai ex) tifosi, regalando al club biancoceleste la sua quarta Supercoppa. Non a caso, nonostante il trasferimento alla SPAL, il nome del classe ’96 rimarrà sempre scolpito nel cuore dei laziali.

GLI AUGURI DI IMMOBILE – Puntuali, sono arrivati gli auguri di Ciro Immobile tramite i social. L’attaccante napoletano ha pubblicato in una storia di Instagram una foto di lui e Murgia insieme sotto la Nord dopo la vittoria in finale di Supercoppa.