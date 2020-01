Tempo di lettura: < 1 minuto

PAROLO LAZIO COMPLEANNO – Tanti auguri a Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio compie oggi 35 anni, sei dei quali vissuti con l’aquila sul petto. Arrivato nella capitale nel 2014, ha totalizzato sino a qui 35 gol in 224 presenze. Trentesimo per numero di gettoni collezionati con la maglia biancoceleste, il giocatore è a -2 presenze da Angelo Peruzzi, e a -13 da una leggenda come Silvio Piola.

Tanti auguri, Marco Parolo!

Vice capitano della Lazio, Parolo ha vinto nella sua esperienza capitolina una Coppa Italia e due Supercoppa italiane. Protagonista in stagione di 1 gol e 1 assist in 21 presenze, Parolo ha un contratto in scadenza nel 2020. Ma tanta voglia di rinnovare, e proseguire la sua storia d’amore con la Lazio. Tanti auguri Marco, anche dalla redazione di Lazionews.eu.

