Tanti auguri, Reja! L’ex allenatore biancoceleste spegne 76 candeline (FOTO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO REJA – Tanti auguri, Edy Reja! L’ex allenatore biancoceleste compie oggi 76 anni. L’attuale ct dell’Albania si è seduto per ben 2 volte (2010 e 2014) sulla panchina della Lazio ed è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi per aver risollevato la squadra da un momento difficile, portandola alla qualificazione in Europa dopo tanto tempo. Anche la società capitolina, sui propri profili social, ha voluto augurargli buon compleanno.

Il post della Lazio

LEGGI ANCHE —> BERGODI: “Sarri mi piace molto, ma serve pazienza”