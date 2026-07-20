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Paredes, Tardelli asfalta l’ex Roma: “Non è normale!”
Marco Tardelli, nel postpartita della finale Mondiale tra Spagna e Argentina, negli studi Rai ha criticato duramente il centrocampista dell’albiceleste – nonché ex Roma – Leandro Paredes: ecco le sue parole.
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Le parole di Tardelli su Paredes dopo Spagna Argentina
Risse, provocazioni, scontri, nervosismo e scatti d’ira. Questa è stata la finale di Leandro Paredes contro la Spagna ma, al dire il vero, tutto il Mondiale. L’ex Roma non ha mai celato un carattere spigoloso e irascibile ma, in questa ultima competizione iridata, la cosa sembra essersi accentuata in negativo. Per questo Marco Tardelli, commentatore Rai ed ex Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, ha detto che il centrocampista argentino “non è normale“.
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