Tempo di lettura: < 1 minuto

A tre giorni dalla debacle di Bergamo, la Lazio torna in campo per rispondere alla marcia della Juventus. All’Olimpico arriva la Fiorentina di Iachini, vogliosa di punti per staccarsi definitivamente dalle ultime della classe. Prima del match Igli Tare ha parlato ai microfoni di Dazn sottolinenando l’importanza dell’incontro per i biancocelesti.

Le parole di Tare

“È una questione di testa, abbiamo lavorato tantissimo in queste 48 ore e cerchiamo con grande entusiasmo di tornare dove eravamo qualche giorno fa”

