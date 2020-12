Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI TARE – Prima del fischio di inizio della gara tra Lazio e Napoli è intervenuto il DS biancoceleste, Igli Tare, ai microfoni di Sky Sport per parlare del match. Di seguito le sue parole.

Lazio-Napoli, le parole di Tare

“Questa più che un’occasione, è una grande opportunità. Una vittoria può essere molto utile per lo spirito di squadra. Questa settimana abbiamo parlato molto, analizzando anche gli errori commessi. Speriamo di ripartire subito con il piede giusto”.

Il confronto

“Potrei dire tante cose, gli infortuni sono solo alibi. In questo momento conta solo che la squadra torni a vincere e che dimostri di essere quella dello scorso anno. Dobbiamo avere lo stesso spirito che abbiamo mostrato in Champions League. Questo alla squadra è mancato in questa prima parte di campionato”.

Il mercato invernale: Caicedo

“Mi fa piacere questa domanda, così chiariamo una volta per tutte la situazione. Caicedo alla fine della scorsa stagione aveva un accordo con me e il presidente per prendere in considerazione un’offerta dal Qatar. Per questo noi abbiamo preso Muriqi. Alla fine, però, questa proposta non si è concretizzata e lui è rimasto. Siamo molto felici perché è stato determinante. Ho letto che lui avrebbe avuto un colloquio con me per un’offerta della Fiorentina, ma non è vero. Nessuno ha messo in dubbio la sua permanenza alla Lazio“.

