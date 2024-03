Tare: "il mio addio alla Lazio? Internamente si sapeva da tempo"

Tempo di lettura: 2 minuti

TARE INTERVISTA LAZIO FUTURO- L'ex ds della Lazio Igli Tare ai microfoni di Kicker Germania, ha parlato di vari temi sulla Lazio dal suo addio al suo futuro in una lunga intervista

Le parole di Tare

Tare sul presente e su come ha passato il tempo dopo l'addio alla Lazio

"Inizialmente mi sono semplicemente riposato e ho sfruttato il tempo per stare in famiglia, momento importantissimo dopo il lungo ed estenuate periodo con la Lazio. Negli ultimi mesi ho ripreso a viaggiare e a seguire nuovamente il cacio, guardando partite sia di club importanti sia in Grecia e Turchia. Presto visiterò Pep Guardiola al Manchester City e Roberto de Zerbi a Brighton. Sono molto entusiasta di queste intuizioni.

Tare sull'addio alla Lazio

"In società sapevano da più di una stagione che non avrei rinnovato il contratto in quanto avevo bisogno di una pausa. Quando ho iniziato alla Lazio era tutto diverso da ora sia a livello finanziario che di struttura, sono estremamente contento del lavoro svolto e di aver lasciato il club ad alti livelli con un secondo posto e la qualificazione in Champions League. La Lazio resterà sempre nel mio cuore".

Tare sul futuro

"Mi piacerebbe ritornare in un club che abbia grandi ambizioni e voler competere per posti internazionali, se possibile. Mi piacerebbe poter acquistare giocatori a prezzi bassi per poi rivenderli a prezzi più alti, è stato un punto di forza della Lazio nel corso degli anni. Alla Lazio sono ben 49 giocatori che hanno fatto il salto dalle giovanili a quelle professionistiche.

Tare su Inzaghi e Klose

"Con Inzaghi ho trascorso tanto tempo insieme, abbiamo iniziato da giocatori poi ha lavorato nelle giovanili raggiungendo la prima squadra ed ora è uno degli allenatori più longevi della Serie A. Klose è stato un giocatore di un altra categoria, un professionista e un visionario. Penso che in qualsiasi ruolo potrebbe trasmettere tanto e fare un grande lavoro".

Tare sullo Scouting alla Lazio

"Alla Lazio non avevamo uno scouting, lavoravamo solo tramite i miei contatti in tutto il mondo. I risultati sono stati buoni. Lo scouting sta diventando sempre più importante nel mondo del calcio".

Tare su Immobile

"Immobile è arrivato al Borussia Dortmund da Capocannoniere della Serie A, non è facile per un giocatore italiano adattarsi alla Serie A. In Italia è diverso la vita è più rilassata ed il calcio vene vissuto come una religione".