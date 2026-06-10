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Tare: “Mi sento in colpa per non aver portato il Milan in Champions, chiedo scusa”
Igli Tare, da qualche settimana ex Ds del Milan, a margine della cena di fine stagione del Milan Club Old Clan, è tornato a parlare e ha chiesto scusa ai tifosi rossoneri per non essere riuscito a portare il club in Champions League: ecco le sue parole.
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Le parole di Tare sul Milan fuori dalla Champions League
“Ho accettato questo invito con grande piacere e onore perché, quando sono arrivato l’anno scorso, il primo incontro l’ho fatto con voi e ho ricevuto subito quello che ho sempre amato: l’amore per questa maglia e questi colori. Mi sento un po’ in colpa perché, all’ultima giornata, non ce l’abbiamo fatta a portare il Milan in Champions League. Però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti. E anche se è stato per un anno per è stato un grande onore lavorare per questo club e sarete nel mio cuore ovunque sarò”.
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