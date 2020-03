Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS CALCIO TARE – L’emergenza Coronavirus rivoluzionerà il mondo del calcio, niente sarà come prima. Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha rilasciato una lunga intervista a Sport 1. Dopo le anticipazioni di ieri, ecco le sue dichiarazioni complete sulle conseguenze della pandemia nel pallone e, ovviamente, nell’ambiente biancoceleste.

Tare: “Senza diritti tv ci sarà il collasso”

“Oltre il 75% dei club finanzia il proprio budget attraverso i diritti tv, senza ricavi sarà il collasso. La stagione deve essere terminata, il campionato deve andare avanti per rispetto dei morti e dei tifosi. Taglio stipendi? Non riguarda la Lazio ancora, ma presto sì”.

Tare: “Vogliamo tornare alla normalità”

“Quando il virus si è diffuso eravamo focalizzati solo su di lui, adesso cerchiamo di non stare sempre davanti alla tv. Bisogna cercare di non deprimersi, ci ucciderebbe. Mi alleno per evitare lo stress. Con i giocatori e lo staff ci sentiamo tutti i giorni, è dura aspettare che tutto ricominci. Dobbiamo avere rispetto per coloro che combattono in prima linea, ma vorremmo tornare alla normalità, ovvero ad allenarci”.

Tare: “Non sarà facile, ma proveremo a tornare al successo”

“Siamo secondi grazie alla crescita della squadra, stiamo ultimando un percorso iniziato lo scorso anno con la vittoria della Coppa Italia e proseguito con la conquista della Supercoppa. Credo nel destino, bisogna accettare la situazione, proveremo a tornare al successo quando tutto si sistemerà. Non sarà facile”.

