Tassotti esalta Gila: “Ha fatto vedere di che pasta è fatto”

Mauro Tassotti, ex di Milan e Lazio, è ritornato sul pareggio fra le sue due ex squadre, e ha esaltato l’ottimo impatto che Mario Gila ha avuto sui rossoneri: ecco le sue parole nell’intervista comparsa nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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Le parole di Tassotti nell’intervista sul Lazio Milan e su Gila

“Mi auguro che Amorim sia aspettato, perché le intenzioni sono quelle di una squadra propositiva. Deve restare ancorato ai suoi principi e non mollare alle prime difficoltà: nella partita in casa della Lazio ha saputo leggere le situazioni e trovare rimedi al doppio svantaggio. Personalmente mi piace e molto, in campo e fuori, per esempio nel suo modo di comunicare: parla tanto e con chiarezza, forse anche troppo per come siamo abituati noi. Con lui non sono mai interviste di circostanza, va dritto. Lo ha fatto anche quando ha spiegato la gestione di Modric”.

Sull’impatto di Gila

“Gila ha avuto un gran bell’impatto, aveva già fatto vedere di che pasta fosse fatto: in campo si sente. In realtà un difensore per emergere ha meno bisogno di tempo e per conoscere i meccanismi, ha meno bisogno del supporto della squadra per mettere in mostra le sue qualità. A differenza per esempio di Moreira e Ramos a cui necessariamente serve il supporto del gioco. Tornando a Gila: è dinamico, svelto, ottimo nei recuperi. La linea alta richiede giocatori veloci e lui lo è. In più, è duttile: può giocare a tre o a quattro, se il Milan cambierà. E si abbina bene a un giocatore forte fisicamente”.

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