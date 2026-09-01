INTERVISTE
Tavano, ag. Mandas: “Abbiamo avuto offerte ma abbiamo preferito la Lazio”
I motivi che hanno spinto Mandas a tornare, e poi a rimanere alla Lazio, li ha spiegate Tavano: agente del calciatore che si è così espresso in questa intervista rilasciata alla pagina Chiamarsi Bomber.
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Le parole di Tavano nell’intervista su Mandas rimasto alla Lazio
“La scelta di tornare alla Lazio? È stata un po’ di tutti, anche noi come agenzia cercavamo continuità e la Serie A è importante. Anche l’allenatore era convinto che sarebbe stato il portiere giusto per la Lazio. Abbiamo avuto delle offerte ma abbiamo deciso di restare alla Lazio. Lui è un grandissimo professionista e si allena molto bene. Ama la città e ama la Lazio e queste sono gratificazioni che lui merita. Siamo contenti“
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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