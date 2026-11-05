Connect with us

NOTIZIE

Piove sul bagnato, oltre a Zaccagni un altro top in dubbio per Napoli

Published

3 ore ago

on

Tavares e Taylor

L’infortunio di Zaccagni, che terrà fuori dal campo il capitano della Lazio per almeno un mese, non è l’unica preoccupazione di Gattuso in vista di Napoli: potrebbe esserci un ulteriore assente top nella gara di domenica, si tratta di Nuno Tavares.


LEGGI ANCHE:  Probabili formazioni Napoli Lazio: l’infortunio di Zaccagni cambia le carte in tavola

Oltre a Zaccagni contro il Napoli potrebbe mancare Nuno Tavares.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Nuno Tavares non è sceso in campo nell’allenamento di ripresa di mercoledì. Il terzino portoghese è alle prese con un affaticamento al flessore.

Gattuso spera non si tratti di un problema serio, ma ha già allertato Pedraza e Pellegrini, pronti per contendersi una maglia contro il Napoli domenica.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI