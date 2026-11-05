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Piove sul bagnato, oltre a Zaccagni un altro top in dubbio per Napoli
L’infortunio di Zaccagni, che terrà fuori dal campo il capitano della Lazio per almeno un mese, non è l’unica preoccupazione di Gattuso in vista di Napoli: potrebbe esserci un ulteriore assente top nella gara di domenica, si tratta di Nuno Tavares.
LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Napoli Lazio: l’infortunio di Zaccagni cambia le carte in tavola
Oltre a Zaccagni contro il Napoli potrebbe mancare Nuno Tavares.
Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Nuno Tavares non è sceso in campo nell’allenamento di ripresa di mercoledì. Il terzino portoghese è alle prese con un affaticamento al flessore.
Gattuso spera non si tratti di un problema serio, ma ha già allertato Pedraza e Pellegrini, pronti per contendersi una maglia contro il Napoli domenica.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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