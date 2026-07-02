Tavares – Fiorentina: l’asse Roma Firenze si scalda

L’asse Roma-Firenze è quantomai caldo: oltre agli interessamenti della Lazio per Piccoli e Fabbian, emerge anche il gradimento della Fiorentina per Nuno Tavares. Di seguito gli ultimi aggiornamenti della trattativa di calciomercato.

LEGGI ANCHE: Per l’attacco torna di moda Pinamonti, l’arciere del Sassuolo

Alla Fiorentina piace Nuno Tavares per l’out di sinistra

Nuno Tavares è uno dei pezzi pregiati della Lazio. Pur non essendo formalmente in uscita dalla Lazio, sul calciatore si registrano gli apprezzamenti di numerose squadre. A quelli del Besiktas e del Porto, si aggiunge anche l’interessamento della Fiorentina, che lo prenderebbe in alternativa a Oso, fa sapere La Nazione.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP