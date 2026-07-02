CALCIOMERCATO LAZIO
Tavares – Fiorentina: l’asse Roma Firenze si scalda
L’asse Roma-Firenze è quantomai caldo: oltre agli interessamenti della Lazio per Piccoli e Fabbian, emerge anche il gradimento della Fiorentina per Nuno Tavares. Di seguito gli ultimi aggiornamenti della trattativa di calciomercato.
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Alla Fiorentina piace Nuno Tavares per l’out di sinistra
Nuno Tavares è uno dei pezzi pregiati della Lazio. Pur non essendo formalmente in uscita dalla Lazio, sul calciatore si registrano gli apprezzamenti di numerose squadre. A quelli del Besiktas e del Porto, si aggiunge anche l’interessamento della Fiorentina, che lo prenderebbe in alternativa a Oso, fa sapere La Nazione.
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